في عرسال.. دهم منازل وتوقيف مطلوبين

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بعد توافر معلومات حول عمليات تجارة أسلحة ووجود مخزن في بلدة عرسال، دهمت وحدة من الجيش في تاريخ 12 / 1 / 2025 تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة رأس السرج – عرسال، وتم ضبط مخزن يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية المتنوعة داخل منزل أحد المطلوبين.كما أوقفت في بلدة عرسال - البقاع المواطن (م.ر.) والسوري (ي.ب.) وضبطت في حوزتهما أسلحة حربية وكمية من الذخائر.