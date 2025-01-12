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لبنان

في عرسال.. دهم منازل وتوقيف مطلوبين

Lebanon 24
12-01-2025 | 11:33
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بعد توافر معلومات حول عمليات تجارة أسلحة ووجود مخزن في بلدة عرسال، دهمت وحدة من الجيش في تاريخ 12 / 1 / 2025 تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة رأس السرج – عرسال، وتم ضبط مخزن يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية المتنوعة داخل منزل أحد المطلوبين. 
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كما أوقفت في بلدة عرسال - البقاع المواطن (م.ر.) والسوري (ي.ب.) وضبطت في حوزتهما  أسلحة حربية وكمية من الذخائر.
 
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