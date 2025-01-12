صمت في التيار.. المعارضة في الانتظار

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يلتزم نواب وقياديو التيار الوطني الحر الصمت التام، على وقع بدء الاتصالات والمشاورات لاختيار اسم رئيس الحكومة المقبلة، التي ستشكل اولى حكومات العهد الجديد.وفي هذا الاطار، أشارت مصادر مقربة من التيار الى ان الاخير يتحضر للجلوس على مقاعد المعارضة في عهد الرئيس جوزاف عون، وانه لن يشارك في اي حكومة مقبلة، نظراً لاعتراضه الكبير على وصول عون الى بعبدا.