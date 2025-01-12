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لبنان

افرام: نواف سلام فرصة نحو تطبيق خطاب القسم

Lebanon 24
12-01-2025 | 15:29
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اعتبر النائب نعمة افرام أن "الأسبوع الماضي كان محطّة مهمّة في تاريخ لبنان فخطاب القسم لفخامة الرئيس عون رسم خارطة طريق للمستقبل، وشعلة الأمل التي وُلدت في قلوب الناس يجب أن لا تنطفئ نهار الإثنين. وكما تمكّن اللبنانيون، بدعم دولي وعربي، من الإجماع على فخامة الرئيس جوزاف عون، يجب أن يحدث الأمر نفسه لتسمية رئيس الحكومة. الشعب يتطلّع الى تطبيق خطاب القسم بكلّ زخم وقوّة".
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وأضاف في تصريح: "الخميس الماضي شهد نهاية التموضع القديم لما هو معارضة وموالاة. نحن اليوم أمام إعادة تموضع جديدة ستحدّد مع الأيّام وفقاً لما جاء في خطاب القسم".

وختم افرام: "الشعب الذي منحنا ثقته يتطلّع إلى تحقيق الآمال وإبقاء شعلة الأمل مضاءة. في هذا الإطار، يُمكن اعتبار نواف سلام فرصة جديدة لخلط الأوراق والانتقال إلى زمن جديد ومسار نحو تطبيق خطاب القسم بحزم وروح إيجابية بعيداً عن التجاذبات السياسيّة والكيديّة".
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