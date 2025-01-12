وفد إماراتي رفيع المستوى في لبنان.. السفارة ستفتح ابوابها قريباً

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عقب الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد ال نهيان برئيس الجمهورية العماد جوزف عون، وصل وفد إماراتي رفيع المستوى اليوم إلى العاصمة اللبنانية "بيروت" لإجراء كافة الترتيبات لإعادة فتح سفارة دولة الإمارات في بيروت.‎ وأشارت وزارة الخارجية، في بيان لها، إلى أن إعادة فتح السفارة يعكس العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدة موقف دولة الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، وعلى وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق.‎ وأكدت الوزارة أن إعادة فتح السفارة يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية الشقيقة، وحرص دولة الإمارات على دعم جهود الاستقرار والتنمية في البلاد، والتزام دولة الإمارات العميق بمساعدة الشعب اللبناني وتقديم كافة أشكال الدعم له في مختلف المجالات.