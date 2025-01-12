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لبنان

غارات اسرائيلية عنيفة على حومين

Lebanon 24
12-01-2025 | 15:54
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شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي، مساء اليوم الاحد، غارتين على واد في حومين، بحسب ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام".
 
الى ذلك، شن الطيران المعادي 4 غارات على المنطقة الواقعة بين حومين الفوقا ودير الزهراتي.
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