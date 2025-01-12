غارات اسرائيلية عنيفة على حومين

شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي، مساء اليوم الاحد، غارتين على واد في حومين، بحسب ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام".

الى ذلك، شن الطيران المعادي 4 غارات على المنطقة الواقعة بين حومين الفوقا ودير الزهراتي.