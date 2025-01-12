19
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
-4
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تأجيل جديد لانتشار الجيش والخروقات الاسرائيلية تسابق مهلة الإنسحاب
Lebanon 24
12-01-2025
|
22:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
استمر التصعيد العدواني الاسرائيلي على مناطق الجنوب وفشلت مهمة الجيش في الدخول الى موقعه في تلة الحمامص امس،حسبما كان مقررا خلال اليومين الماضيين بسبب المماطلة الاسرائيلية بالانسحاب.
وكتبت" الاخبار":انتظر عدد من أهالي البلدات الحدودية في القطاعين الأوسط والشرقي أمس انتشار الجيش اللبناني. لكنّ اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي عرقلت مجدّداً خطة الانتشار كما فعلت مراراً في القطاع الغربي الذي كان من المقرر أن تُنجز إعادة التمركز فيه أولَ أمس. وبدأت الاعتداءات باكراً أمس ولا سيما في عيتا الشعب رغم تمركز الجيش أول أمس عند مدخلها الغربي في حاجز مثلث القوزح. ونفّذت قوات الاحتلال تفجيرات متكررة في المنازل والأحراج إضافة إلى قصف مدفعي وتمشيط مكثّف. وتقدّمت دبابات «ميركافا» نحو أطراف بنت جبيل من يارون ومارون الرأس وعيترون. وفي حي الدورة في أطراف بنت جبيل، اقتربت دورية إسرائيلية من مركز الجيش. وفي عيترون، قامت جرافة بأعمال تجريف في محيط مركز الجيش بين الكيلو 9 والحمراء والمطيط مع تمشيط لمنطقة الكيلو 9 بالأسلحة الرشاشة. وفي وقت لاحق، استهدفت دبابة «ميركافا» عدداً من المنازل. وبعد يوم واحد من انتشار الجيش اللبناني في طيرحرفا توغّلت دورية مؤلّلة معادية باتجاه مفرق البطيشية وأقدمت على تفجير منزل في الضهيرة قبل أن تتراجع باتجاه أطراف الضهيرة الجنوبية. وفي القطاع الشرقي، توغّلت دورية مؤلّلة باتجاه وادي خنسا وريحانة بري في سهل الماري.
Advertisement
ولليوم الثاني على التوالي، استكمل عناصر الدفاع المدني اللبناني البحث عن جثامين الشهداء في طيرحرفا والناقورة والبياضة وعلما الشعب بعد انتشار الجيش اللبناني. وأسفرت أعمال البحث عن انتشال 11 شهيداً من طيرحرفا وخمسة شهداء من علما الشعب. وانتُشل 8 شهداء أول أمس من الناقورة وشهيدان من البياضة وشهيد من طيرحرفا. ومن المنتظر أن تُستكمل العمليات اليوم في طيرحرفا وشمع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جعجع يراكم على خسارته الرئاسية.. هزيمة في رئاسة الحكومة ايضاً
Lebanon 24
جعجع يراكم على خسارته الرئاسية.. هزيمة في رئاسة الحكومة ايضاً
11:30 | 2025-01-12
12/01/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غضبٌ في إيران.. ما علاقة "حزب الله"؟
Lebanon 24
غضبٌ في إيران.. ما علاقة "حزب الله"؟
13:00 | 2025-01-12
12/01/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الرئيس المكلف لهذا الرئيس المنتخب
Lebanon 24
هذا الرئيس المكلف لهذا الرئيس المنتخب
10:33 | 2025-01-12
12/01/2025 10:33:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة إسرائيلية عن مراقبة "البقاع".. ماذا فيها؟
Lebanon 24
مفاجأة إسرائيلية عن مراقبة "البقاع".. ماذا فيها؟
15:00 | 2025-01-12
12/01/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 17 عاما.. وصول شقيقة زوجة ماهر الأسد إلى دمشق وسط استقبال حافل (فيديو)
Lebanon 24
بعد 17 عاما.. وصول شقيقة زوجة ماهر الأسد إلى دمشق وسط استقبال حافل (فيديو)
08:40 | 2025-01-12
12/01/2025 08:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:39 | 2025-01-13
بالأرقام.. هذه آخر نتائج الإستشارات النيابية حتى الآن
02:19 | 2025-01-13
بالفيديو.. بث مباشر للاستشارات النيابيّة في قصر بعبدا
01:00 | 2025-01-13
انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة.. من سمى النواب لرئاسة الحكومة؟
02:45 | 2025-01-13
ماذا يجري في أوساط "قوى الأمن"؟
02:39 | 2025-01-13
كرم: تكتل "الجمهورية القوية" سيصوّت للقاضي نواف سلام
02:36 | 2025-01-13
ضاهر: اخترت سلام لتأليف الحكومة
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر للاستشارات النيابيّة في قصر بعبدا
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر للاستشارات النيابيّة في قصر بعبدا
02:19 | 2025-01-13
13/01/2025 09:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
13/01/2025 09:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
13/01/2025 09:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24