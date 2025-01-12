Advertisement

لبنان

تأجيل جديد لانتشار الجيش والخروقات الاسرائيلية تسابق مهلة الإنسحاب

Lebanon 24
12-01-2025 | 22:18
A-
A+
Doc-P-1305162-638723429916445810.jpeg
Doc-P-1305162-638723429916445810.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استمر التصعيد العدواني الاسرائيلي على مناطق الجنوب وفشلت مهمة الجيش في الدخول الى موقعه في تلة الحمامص امس،حسبما كان مقررا خلال اليومين الماضيين بسبب المماطلة الاسرائيلية بالانسحاب.
وكتبت" الاخبار":انتظر عدد من أهالي البلدات الحدودية في القطاعين الأوسط والشرقي أمس انتشار الجيش اللبناني. لكنّ اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي عرقلت مجدّداً خطة الانتشار كما فعلت مراراً في القطاع الغربي الذي كان من المقرر أن تُنجز إعادة التمركز فيه أولَ أمس. وبدأت الاعتداءات باكراً أمس ولا سيما في عيتا الشعب رغم تمركز الجيش أول أمس عند مدخلها الغربي في حاجز مثلث القوزح. ونفّذت قوات الاحتلال تفجيرات متكررة في المنازل والأحراج إضافة إلى قصف مدفعي وتمشيط مكثّف. وتقدّمت دبابات «ميركافا» نحو أطراف بنت جبيل من يارون ومارون الرأس وعيترون. وفي حي الدورة في أطراف بنت جبيل، اقتربت دورية إسرائيلية من مركز الجيش. وفي عيترون، قامت جرافة بأعمال تجريف في محيط مركز الجيش بين الكيلو 9 والحمراء والمطيط مع تمشيط لمنطقة الكيلو 9 بالأسلحة الرشاشة. وفي وقت لاحق، استهدفت دبابة «ميركافا» عدداً من المنازل. وبعد يوم واحد من انتشار الجيش اللبناني في طيرحرفا توغّلت دورية مؤلّلة معادية باتجاه مفرق البطيشية وأقدمت على تفجير منزل في الضهيرة قبل أن تتراجع باتجاه أطراف الضهيرة الجنوبية. وفي القطاع الشرقي، توغّلت دورية مؤلّلة باتجاه وادي خنسا وريحانة بري في سهل الماري.
Advertisement
ولليوم الثاني على التوالي، استكمل عناصر الدفاع المدني اللبناني البحث عن جثامين الشهداء في طيرحرفا والناقورة والبياضة وعلما الشعب بعد انتشار الجيش اللبناني. وأسفرت أعمال البحث عن انتشال 11 شهيداً من طيرحرفا وخمسة شهداء من علما الشعب. وانتُشل 8 شهداء أول أمس من الناقورة وشهيدان من البياضة وشهيد من طيرحرفا. ومن المنتظر أن تُستكمل العمليات اليوم في طيرحرفا وشمع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:39 | 2025-01-13
02:19 | 2025-01-13
01:00 | 2025-01-13
02:45 | 2025-01-13
02:39 | 2025-01-13
02:36 | 2025-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24