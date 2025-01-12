للمرة الأولى منذ دخول وقف النار حيز التنفيذ.. غارات إسرائيلية على محيط بعلبك

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شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية ليل الأحد ـ الإثنين مستهدفة مناطق في محيط مدينة بعلبك لأول مرة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الماضي.واستهدفت الغارات بلدة جنتا في قضاء بعلبك-الهرمل. وأفادت مندوبة "لبنان 24" ان القصف الاسرائيلي استهدف المعابر اللبنانية السورية في السلسلة الشرقية.فيما أفادت مراسلة العربية/الحدث بأن إسرائيل شنت غارة على أطراف بلدة حومين الفوقا جنوب لبنان، بينما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش هاجم خلايا تابعة لحزب الله في لبنان.وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قصف مستودعات أسلحة لحزب الله جنوب لبنان.وكان وقف إطلاق النار، الذي تم بوساطة من الولايات المتحدة وفرنسا، يهدف إلى إنهاء ما يقارب 14 شهرا من القتال بين إسرائيل وحزب الله. وتشمل شروط الاتفاق انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية خلال 60 يوما، مع تولي الجيش اللبناني مسؤولية الأمن على طول الحدود اللبنانية-الإسرائيلية. كما يحظر الاتفاق أي وجود للأسلحة أو المسلحين في المنطقة.وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، استمرت القوات الإسرائيلية في تنفيذ غارات على لبنان، ولكن أقل حدة، وقد أسفر بعضها عن سقوط شهداء وجرحى.