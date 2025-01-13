Advertisement

لبنان

ماذا يجري في أوساط "قوى الأمن"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-01-2025 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1305253-638723548990592344.jpeg
Doc-P-1305253-638723548990592344.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسودُ أجواء من الإرتياح في أوساط عديد قوى الأمن الداخلي إثر التحسينات التي طرأت على التقديمات المخصصة للعناصر، وذلك في إطار الدعم المستمر بتوجيهات من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عُثمان.
Advertisement
في المقابل، ما زالت وتيرة تقديم الطلبات لدورة قوى الأمن الجديدة مستمرة وذلك في وحدات الدرك الإقليمية.
وتقول مصادر مواكبة للدورة إنَّ العملية تسير على قدم وساق وهناك إقبالٌ لافت من قبل الشابات والشباب لتقديم طلباتهم بغية الإلتحاق بالدورة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:34 | 2025-01-13
03:13 | 2025-01-13
05:00 | 2025-01-13
04:50 | 2025-01-13
04:45 | 2025-01-13
04:43 | 2025-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24