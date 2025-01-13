ماذا يجري في أوساط "قوى الأمن"؟

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تسودُ أجواء من الإرتياح في أوساط عديد قوى الأمن الداخلي إثر التحسينات التي طرأت على التقديمات المخصصة للعناصر، وذلك في إطار الدعم المستمر بتوجيهات من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عُثمان.في المقابل، ما زالت وتيرة تقديم الطلبات لدورة قوى الأمن الجديدة مستمرة وذلك في وحدات الدرك الإقليمية.وتقول مصادر مواكبة للدورة إنَّ العملية تسير على قدم وساق وهناك إقبالٌ لافت من قبل الشابات والشباب لتقديم طلباتهم بغية الإلتحاق بالدورة.