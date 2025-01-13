السيد: إذا تساوت الأصوات فسيكون صوتي لميقاتي

قال النائب جميل السيد بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، اليوم الاثنين: "يبدو أن الاسرائيلي والدول الداعمة تعطي الصورة السلبية لتطور الأوضاع في الجنوب ما يسيء إلى انطلاقة العهد".

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تابع: "واجبات تلك الدول أن تساعد الرئيس على تأمين استقرار الوضع في الجنوب. بالنسبة إلى التسمية ليلا خرج اسم نواف سلام وأنا أؤيده، لكن طريقة تسميته من بعد الأفرقاء خاضوها معركة سياسية. لم أسم ميقاتي المرة الماضية لكن في العامين الماضين أدار البلد بطريقة جيدة واستطاع أن يخلق استقرار في لبنان في ظل فراغ رئاسي قاتل".



وأضاف: "موقفي كان الآتي: "إذا تساوت الأصوات بين ميقاتي وسلام فسيكون صوتي لميقاتي، إن لم تتساوَ الأصوات فلن أصوت لأحد".