الصمد: أسمي ميقاتي لحفاظه على الشرعية الدولية في أصعب الظروف

قال النائب جهاد الصمد، اليوم الاثنين، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنه "بكل تأكيد سميت نجيب ميقاتي يقينا مني أنه حافظ على الشرعية الدولية في ظل أصعب الظروف، وفي ظل الحد الأدنى من الأضرار".

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