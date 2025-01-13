Advertisement

لبنان

الصمد: أسمي ميقاتي لحفاظه على الشرعية الدولية في أصعب الظروف

Lebanon 24
13-01-2025 | 02:25
A-
A+
Doc-P-1305285-638723620927168528.JPG
Doc-P-1305285-638723620927168528.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال النائب جهاد الصمد، اليوم الاثنين، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنه "بكل تأكيد سميت نجيب ميقاتي يقينا مني أنه حافظ على الشرعية الدولية في ظل أصعب الظروف، وفي ظل الحد الأدنى من الأضرار".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي التقى السيسي: المدخل الحقيقي للتنمية احترام الشرعية الدولية ووقف العدوان الاسرائيلي
lebanon 24
13/01/2025 12:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب غسان سكاف من بعبدا: تماشياً مع الاجواء الداخلية والعربية والدولية التي ادت الى انتخاب الرئيس جوزاف عون سميت الرئيس نجيب ميقاتي لترؤس حكومة العهد الاولى
lebanon 24
13/01/2025 12:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جميل السيّد من بعبدا: اعترف لميقاتي انه أدار البلد في اصعب الظروف والأزمات واستطاع ان يجنب البلد ان يخلق استقرارا في لبنان
lebanon 24
13/01/2025 12:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يستهل نشاطه الرئاسي باجتماع مع رئيس الحكومة.. ميقاتي: المرحلة المقبلة لتطبيق القرارات الدولية
lebanon 24
13/01/2025 12:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الصمد:

ميقاتي

لحفاظه

الشرعية

الدولية

الظروف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:34 | 2025-01-13
03:13 | 2025-01-13
05:00 | 2025-01-13
04:50 | 2025-01-13
04:45 | 2025-01-13
04:43 | 2025-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24