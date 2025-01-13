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لبنان
الصمد: أسمي ميقاتي لحفاظه على الشرعية الدولية في أصعب الظروف
Lebanon 24
13-01-2025
|
02:25
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قال النائب جهاد الصمد، اليوم الاثنين، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنه "بكل تأكيد سميت نجيب ميقاتي يقينا مني أنه حافظ على الشرعية الدولية في ظل أصعب الظروف، وفي ظل الحد الأدنى من الأضرار".
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