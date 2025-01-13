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لبنان

بالقرب من حاجز للجيش.. اندلاع حريق بسيارة في دير عمار

Lebanon 24
13-01-2025 | 02:20
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اندلعت النيران في سيارة تابعة لعسكري في الجيش بالقرب من حاجز دير عمار ما أدى إلى أضرار مادية بالسيارة من دون تسجيل أي إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعُلم ان الحريق ناتج عن ماس كهربائي.
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