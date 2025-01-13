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لبنان

في أبي سمراء.. تعرّض محطة محروقات للسرقة فجرا

Lebanon 24
13-01-2025 | 02:36
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تعرضت إحدى محطات الوقود على أوتوستراد المنار في منطقة أبي سمراء فجر اليوم الإثنين لعملية سرقة، حيث أقدم مجهول على الدخول إلى المحطة عبر الخلع والكسر، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

واستولى السارق على مبلغ مالي قبل أن يلوذ بالفرار.
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وباشرت القوى الأمنية التحقيقات لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه، فيما يُنتظر كشف المزيد من التفاصيل حول الحادث.

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