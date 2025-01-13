"سر مهم" عن "استشارات الحكومة"

قال مرجع دستوريّ إنَّه يمكن لرئيس الجمهورية جوزاف عون التأثير على النواب خلال الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة، وذلك من خلال إطلاعهم على ما يريده خلال عهده.

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في المقابل، يقول المرجع إن هذا التأثير يكونُ معنوياً لا أكثر، وبالتالي فإن الرئيس ملزم بالاستشارات ونتيجتها، ويتابع: "الكاريزما الشخصية لدى الرئيس وآرائه يمكن أن تلعب دوراً وهذا هو الأساس في جوهر الإستشارات، ولو لم يكن تأثير ورأي الرئيس مُهماً لما كانت هناك استشارات معه".