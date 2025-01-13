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لبنان

"سر مهم" عن "استشارات الحكومة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-01-2025 | 02:48
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قال مرجع دستوريّ إنَّه يمكن لرئيس الجمهورية جوزاف عون التأثير على النواب خلال الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة، وذلك من خلال إطلاعهم على ما يريده خلال عهده.
 
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في المقابل، يقول المرجع إن هذا التأثير يكونُ معنوياً لا أكثر، وبالتالي فإن الرئيس ملزم بالاستشارات ونتيجتها، ويتابع:  "الكاريزما الشخصية لدى الرئيس وآرائه يمكن أن تلعب دوراً وهذا هو الأساس في جوهر الإستشارات، ولو لم يكن تأثير ورأي الرئيس مُهماً لما كانت هناك استشارات معه".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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