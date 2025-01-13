زرازير: سمّيت نواف سلام

سمّت النائبة سينتيا زرازير القاضي نواف سلام "لكونه من خارج صندوق قوى المنظومة، على أمل تحويل خطاب القسم إلى بيان وزاري". وقالت:" ابلغت الرئيس جوزاف عون أن خطاب القسم بحاجة إلى شريك في رئاسة الحكومة".

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