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لبنان

آخر خبر عن ترامب ولبنان.. ماذا كشف مساعدوه؟

Lebanon 24
13-01-2025 | 04:07
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كشفت القناة الـ"12" الإسرائيلية أنَّ الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب يريدُ استمرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
 
 
ونقلت القناة عن مُساعدين لترامب قولهم إنَّ ترامب مُهتمّ بالسلام في الشرق الأوسط للتركيز على القضايا الداخلية.
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وذكر مساعدو ترامب أن "رسالة المسؤولين في إدارة ترامب لإسرائيل مفادها بأن عليها تجنّب إثارة صراعات غير ضرورية"، وأضافوا: "نتوقّع سلاماً في لبنان وإسرائيل ولا رغبة لترامب في حرب أخرى بأيامه الأولى في الرئاسة".
 
 
مع هذا، فقد قال المساعدون إن مسؤولين في إدارة ترامب نصحوا إسرائيل بتجنّب الإدلاء بتصريحات ضد الحكومة السورية الجديدة.
 
 
 
 
 

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