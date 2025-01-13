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لبنان

قعقور: سمّيت نواف سلام

Lebanon 24
13-01-2025 | 04:21
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قالت النائبة حليمة قعقور من قصر بعبدا: "اتفقنا، الرئيس جوزاف عون وأنا، أن على الدعم الدولي أن يأتي إلى الدولة لا إلى أفراد وبطريقة شفافة. تحدثنا عن أهمية مشاركة المرأة والشباب في الحكومة. نحن معه في خطاب القسم. سميت نواف سلام".
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