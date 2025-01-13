قعقور: سمّيت نواف سلام

قالت النائبة حليمة قعقور من قصر بعبدا: "اتفقنا، الرئيس جوزاف عون وأنا، أن على الدعم الدولي أن يأتي إلى الدولة لا إلى أفراد وبطريقة شفافة. تحدثنا عن أهمية مشاركة المرأة والشباب في الحكومة. نحن معه في خطاب القسم. سميت نواف سلام".

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