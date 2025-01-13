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لبنان

حمدان سمى سلام

Lebanon 24
13-01-2025 | 04:50
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قال النائب فراس حمدان بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: "صفحة جديدة افتتحت في خطاب القسم، اللبنانيون يحاولون طوي صفحة الماضي، وهم يحمون بعضهم كما في الحرب الأخيرة، إنهم أمام خيارات واضحة بين الافلات من العقاب والعدالة الدولية، بين الفساد ونظافة الكف، بين إرجاع الثقة بالقطاع المصرفي وسرقة أموال المودعين، لذلك سميت نواف سلام رئيسا للحكومة".
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