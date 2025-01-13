إحراق منازل وتفجيرات وتحليق طائرات... هذا ما تشهده بلدة جنوبيّة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الاسرائيلي قام بإحراق عدد من المنازل في حيّ المفيلحة غرب بلدة ميس الجبل.

وبحسب المعلومات، سُمع أكثر من 15 تفجيراً في الحيّ المذكور.

Advertisement

كما قام العدوّ بعمليّة تمشيط، وسط تحليق مكثف ومنخفض للطيران المسيّر، وتحرّك لآليات ودبابات إسرائيليّة.