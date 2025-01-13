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لبنان

إحراق منازل وتفجيرات وتحليق طائرات... هذا ما تشهده بلدة جنوبيّة

Lebanon 24
13-01-2025 | 05:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الاسرائيلي قام بإحراق عدد من المنازل في حيّ المفيلحة غرب بلدة ميس الجبل.
 
 
وبحسب المعلومات، سُمع أكثر من 15 تفجيراً في الحيّ المذكور.
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كما قام العدوّ بعمليّة تمشيط، وسط تحليق مكثف ومنخفض للطيران المسيّر، وتحرّك لآليات ودبابات إسرائيليّة.
 
 
 

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