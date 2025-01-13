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لبنان

في دولة عربية.. قرار بسجن "ممولين" لـ"حزب الله"!

Lebanon 24
13-01-2025 | 06:09
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قضت محكمة التمييز الكويتية برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله على جميع متهمي اللجنة الخيرية بتمويل "حزب الله" بالحبس 3 سنوات وغرامة 27 مليون دينار.
 
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وذكرت صحيفة "الراي" الحكويتية أن أعضاء اللجنة متهمين بتمويل "حزب الله" بأكثر من 13 مليون دنيار.
 
 
وسبق أن قضت محكمتا أول درجة والاستئناف ببراءة جميع المتهمين، إلا أن محكمة التمييز ألغت حكم البراءة وأدانت المتهمين بالحبس والغرامة.
 
 
ووفقاً للحكم الصادر، فإن المتمهمين البالغ عددهم 13 هم:
 
 

1- حبيب شعبان حاجي علي غضنفري
 

2- جمال حسين عبد علي الشعلي
 
 
3- جلال عبدالله صالح جمال
 

4- عادل عبدالله أحمد عباس
 

5- جاسم محمد غلوم دشتي
 

6- موسى كاظم طاهر المسري
 

7- أنور سلمان صالح الهزيم
 

8- خالد حسين حسن البغلي
 

9- محمد إبراهيم محمد الشطي (هارب)
 

10- عباس حمدي عباس جرخي
 

11- قصي عبد علي بهبهانيان
 

12- محمد حسين جهانباني
 

13- عبد الأمير علي إبراهيم موسى العطار
 
 
(الراي الكويتية)

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