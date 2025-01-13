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لبنان

المفتي دريان استقبل رئيس "حركة شباب لبنان"

Lebanon 24
13-01-2025 | 06:20
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس "حركة شباب لبنان "ايلي صليبا الذي قال بعد اللقاء : "كانت مناسبة للتهنئة بحلول العام الجديد وبانتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية ،وأثنينا على زيارة التهنئة السريعة التي قام بها سماحته على رأس وفد لفخامة الرئيس بما يؤكد حرص دار الفتوى وسماحته على الدولة والمؤسسات ومنطق الاعتدال والانفتاح في لبنان.
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 أضاف: "وتطرقنا مع سماحته الى موضوع الاستشارات النيابية حيث كان تأكيد ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن تتمثل فيها فئة الشباب والمجتمع الاهلي باعتبارهما مكون اساسي من مكونات المجتمع اللبناني، وان تكون حكومة انقاذية تتخذ ما امكن من الخطوات الاصلاحية سريعا وابرزها اجراء التعيينات في المراكز الشاغرة او المشغولة بالوكالة لاعادة انتظام عمل المؤسسات. بحثنا كذلك مع سماحته في موضوع العفو العام . وقد تم تأكيد  دوام التواصل والتنسيق مع دار الفتوى بما يخدم مصلحة هذه البلاد".
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