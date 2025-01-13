خطوة لافتة... هذا ما سيشهده مصرف لبنان

‏أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري قراراً بإزالة العوارض الإسمنتية من أمام مصرف لبنان وفتحه أمام الجمهور.



كما قرّر فتح متحف العملات ومتحف اللوحات الفنية في المصرف اعتباراً من الاول من شباط 2025.