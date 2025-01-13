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لبنان

خطوة لافتة... هذا ما سيشهده مصرف لبنان

Lebanon 24
13-01-2025 | 06:33
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‏أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري قراراً بإزالة العوارض الإسمنتية من أمام مصرف لبنان وفتحه أمام الجمهور. 

كما قرّر فتح متحف العملات ومتحف اللوحات الفنية في المصرف اعتباراً من الاول من شباط 2025.
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