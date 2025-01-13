عدوان: الحكومة ستتألف من تقنيين وتكنوقراط وسنشارك فيها

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أكد النائب جورج عدوان أن "حزب القوات اللبنانية ليس صانع رؤساء، إنما هو مساهم في التغيير الحاصل".وقال عدوان، في مقابلة مع برنامج "المشهد اللبناني"، على قناة "الحرّة": "أعطي عهد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عنوان "قيام الجمهورية الثالثة"، التي لا تشبه الجمهوريتين الأولى والثانية، فنحن مسرورون جدا بوصوله إلى سدة الرئاسة، ويدنا بيده وبتعاون كلي لتنفيذ خطاب القسم الذي أعاد الأمل إلى كل اللبنانيين في لبنان وزرعه في نفوس الشباب المغتربين، هذا الخطاب يجب أن يكون برنامج عمل الحكومة المقبلة".وإذ رد عدوان على سؤال حول خسارة "القوات اللبنانية" بالقول: "القوات ربحت الدنيا والآخرة".وأكد أن "رئيس الجمهورية لم يعقد أي اتفاق جانبي لا مع الثنائي الشيعي ولا مع أي طرف سياسي، ومن ضمنه القوات اللبنانية، ولو حصل اتفاق فعلا لم يكن ليرفع الرئيس نبيه بري الجلسة ساعتين".وأوضح أن "القوات اللبنانية ستشارك في حكومة العهد الأولى"، وقال: "حزب الله مرحب به في الحكومة، من دون صواريخه. اليوم، نفتح صفحة جديدة، ونريد أن نتعاطى مع حزب الله السياسيّ وأن نمد اليدّ لحزب الله الممثَل في الحكومة تحت سقف الدستور والقانون، فالذين انتخبوا حزب الله وحركة أمل هم لبنانيون. وبالتالي، لديهم صفة شرعية، إلا أن الخلاف هو في الممارسة التي خالفوا فيها الدستور والقانون والقرارات الدولية. لا سلاح لديهم، وقرارهم في يدهم إذا المطلوب مشاركتهم في الحكومة".وأكد أن "الحكومة المقبلة ستكون حكومة تقنيين وتكنوقراط في مجالهم، تتألف من 24 وزيرا، وهي مائلة أكثر نحو الخبراء في مجال اختيارهم"، وقال: "سيطلب من الأحزاب اختيار وزراء من أصحاب الاختصاص بحسب الحقيبة التي يتسلمها الوزير".أضاف: "نحن مع تأليف الحكومة بمدة قصيرة لا تتجاوز ال15 يوما. وإذا لم تتألف ضمن هذه المهلة، على المكلَف أن يسلم الأمانة كي نعود إلى الاستشارات النيابية".أما عن عدد الحقائب التي تطالب بها القوات اللبنانية ونوعها، فقال: "سيتم توزيع الحقائب وفقا للأحزاب وتمثيلها".ونقل عن الرئيس جوزاف عون قوله إنه "سيتعاطى مع كل الأفرقاء بعدل وإنصاف وفقاً لأحجامهم".وأشار عدوان إلى أن "القوات اللبنانية هي الكتلة المسيحية الأكبر في مجلس النواب، وعلى هذا الاساس سيتم التعاطي معها".وردا على سؤال عن حصّة رئيس الجمهوريّة الوزاريّة ،أجاب عدوان: "معلوماتي، أن الرئيس عون لا يريد وزراء تابعين له".