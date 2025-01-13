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لبنان

المفتي قبلان: المطلوب من نواف سلام حماية توازنات البلد

Lebanon 24
13-01-2025 | 11:21
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رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، انه "مع تسمية الأستاذ نواف سلام لرئاسة الحكومة يدخل البلد مرحلة جديدة من التوازنات المشدودة، والعين على تعزيز وطنية لبنان وتأكيد شراكته الميثاقية".
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ولفت الى ان "محور الجدل سيادي ووطني بامتياز، والقضية لبنان، ومهم جداً مَن يحكم وطبيعة تكوين الحكومة وبيانها والبلد إلى أين، واللعبة السياسية اليوم بذروتها"،  وقال: "واقع البلد منقسم بشدة، والعصف الدولي يضرب صميم البلد، ولبنان شراكة ميثاقية، ولا يمكن أبداً تجاوز الميثاقية الوطنية والتجارب القريبة مُرّة للغاية، وقيمة لبنان مرتبطة بشراكته التكوينية للدستور وطبيعة تمثيله النيابي وتجاوز التوافق الميثاقي يضع لبنان بقلب فوضى الأمم ولعبة الخراب، والمطلوب من الأستاذ نواف سلام حماية توازنات البلد حتى لا يضيع لبنان".
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