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لبنان

توقيف مروّج مخدّرات في المتن.. هذا ما ضُبط معه

Lebanon 24
13-01-2025 | 11:51
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنّه "في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف المتورطين بعمليّات تجارة المخدّرات، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها الشّرطة القضائيّة الهادفة الى مكافحة هذه الآفة على جميع الأراضي اللّبنانية، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول قيام شخصٍ بترويج مواد مخدّرة في منطقة المتن، وهو المدعو ج. ب. (من مواليد عام ١٩٩٩، لبناني)".
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أضاف البلاغ": بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٤، تمّ رصده في محلّة الزّوق، حيث تم توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بالتّرويج على متن سيارة نوع i10، بالرغم من محاولته صدم أحد عناصر الدّوريّة بهدف الفرار.

بتفتيشه والسّيّارة، ضُبِطَ بحوزته:

- ٣٨ عبوة تحتوي على مادّة باز الكوكايين وزنها ٢٨٠غرامًا.

- ١٣ عبوة تحتوي على مادّة الكوكايين بلغ وزنها ٩٥ غرامًا.

- مبلغ مالي".

ختم البلاغ:" حُجِزَت السّيّارة وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع والمضبوطات القضاء المختص، عملاً بإشارته، والعمل جارٍ لتوقيف متورطين آخرين".
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