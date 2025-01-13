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لبنان

سفيرة الاتحاد الأوروبي هنأت سلام: نأمل تشكيل حكومة سريعا

Lebanon 24
13-01-2025 | 12:16
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كتبت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال عبر حسابها على منصة "إكس": "نهنئ نواف سلام على تكليفه تشكيل الحكومة. ومن المشجع أن نرى الأمور تسير قدما في لبنان. ونأمل في أن يتم تشكيل حكومة سريعا لإطلاق الإصلاحات الملحة وإعادة إحياء مؤسسات الدولة لصالح جميع اللبنانيين".
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