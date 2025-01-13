سفيرة الاتحاد الأوروبي هنأت سلام: نأمل تشكيل حكومة سريعا

كتبت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال عبر حسابها على منصة "إكس": "نهنئ نواف سلام على تكليفه تشكيل الحكومة. ومن المشجع أن نرى الأمور تسير قدما في لبنان. ونأمل في أن يتم تشكيل حكومة سريعا لإطلاق الإصلاحات الملحة وإعادة إحياء مؤسسات الدولة لصالح جميع اللبنانيين".

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