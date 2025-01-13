Advertisement

لبنان

رسالة من جعجع إلى "حزب الله".. ماذا فيها؟

Lebanon 24
13-01-2025 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1305657-638724008279651012.jpg
Doc-P-1305657-638724008279651012.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إنّ المشروع السياسي لحزب الله تسبب بتدمير لبنان، متمنياً أن يشارك الحزب وحركة "أمل" في الحكومة اللبنانية الجديدة.
 
وفي حديثٍ عبر قناة "الحدث"، مساء الإثنين، قال جعجع إنّ تصريحات حزب الله عن محاولات الإقصاء غير صحيحة، مشيراً إلى أن "القوات لم تفكر بعد بموضوع المشاركة في الحكومة اللبنانية"، وأردف: "ضحينا بمصالحنا من أجل التوافق على رئيس للحكومة ورشحنا نواف سلام رئيسا لترؤس مجلس الوزراء قبل الانتخابات النيابية الأخيرة".
Advertisement
 
وتابع: "فضلنا المصلحة العامة ولم نصر على مرشحينا لرئاسة الحكومة، كما أن الميثاقية والعيش المشترك مصطلحان يتعلقان بالطوائف وليس المذاهب. كذلك، لم يتبق هناك شيء اسمه الثلث المعطل في عمل الحكومة اللبنانية".
 
وذكر جعجع أنه لم يعد هناك متسع للتهاون في جنوب لبنان، وأضاف: "لا يمكن التهاون مع سلاح حزب الله حفاظا عليه وعلى مصلحة اللبنانيين".
 
وختم: "لبنان لم يعد ورقة بيد إيران ونفوذ الأخيرة بدأ بالانحسار في العراق".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:53 | 2025-01-13
16:32 | 2025-01-13
16:13 | 2025-01-13
15:58 | 2025-01-13
15:43 | 2025-01-13
15:35 | 2025-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24