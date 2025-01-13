رسالة من جعجع إلى "حزب الله".. ماذا فيها؟

قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إنّ المشروع السياسي لحزب الله تسبب بتدمير لبنان، متمنياً أن يشارك الحزب وحركة "أمل" في الحكومة اللبنانية الجديدة.

وفي حديثٍ عبر قناة "الحدث"، مساء الإثنين، قال جعجع إنّ تصريحات حزب الله عن محاولات الإقصاء غير صحيحة، مشيراً إلى أن "القوات لم تفكر بعد بموضوع المشاركة في الحكومة اللبنانية"، وأردف: "ضحينا بمصالحنا من أجل التوافق على رئيس للحكومة ورشحنا نواف سلام رئيسا لترؤس مجلس الوزراء قبل الانتخابات النيابية الأخيرة".

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وتابع: "فضلنا المصلحة العامة ولم نصر على مرشحينا لرئاسة الحكومة، كما أن الميثاقية والعيش المشترك مصطلحان يتعلقان بالطوائف وليس المذاهب. كذلك، لم يتبق هناك شيء اسمه الثلث المعطل في عمل الحكومة اللبنانية".

وذكر جعجع أنه لم يعد هناك متسع للتهاون في جنوب لبنان، وأضاف: "لا يمكن التهاون مع سلاح حزب الله حفاظا عليه وعلى مصلحة اللبنانيين".

وختم: "لبنان لم يعد ورقة بيد إيران ونفوذ الأخيرة بدأ بالانحسار في العراق".