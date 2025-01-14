"كي لا تسقط باقي الضمانات"

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لم يكن ما نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن ما حصل ليس ما تم الاتفاق عليه، خارجا عن سياق النظرة الشاملة لـ"الثنائي الشيعي" لما حصل امس في الاستشارات النيابية الملزمة.وبحسب مصادر مطلعة فإن هناك قرارا واضح من قبل "الثنائي الشيعي" بعدم تمرير ما حصل، لان تمريره لا يرتبط فقط بملف تشكيل الحكومة بل بكل الضمانات التي حصل عليها قبل انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون".وتعتقد المصادر ان كل الاتفاق الرئاسي الذي حصل بين "الثنائي" والجانب السعودي مهدد بالسقوط في حال مرّ "الانقلاب" على الاتفاق المرتبط بالحكومة من دون موقف حازم، وهذا ما لن يسمح "الثنائي"سيحصل.