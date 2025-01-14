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لبنان

من "مرفأ بيروت".. خبرٌ إيجابي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-01-2025 | 01:45
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عُلِم أنَّ عمليات الشحن في مرفأ بيروت تصاعدت خلال الآونة الأخيرة وسط قيام شركات بطلب موظفين جُدداً للعمل فيها خصوصاً تلك المتعلقة بالشحن البحري.
وأوضحت المصادر أنَّ المرفأ يشهد حركة متصاعدة خلافاً لما كان يحصلُ سابقاً خلال فترة التوتر التي شهدها لبنان إبان الحرب الإسرائيلية.
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وأوضحت المصادر أنَّ حركة شحن السيارات تصاعدت، كما أن عملية شحن البضائع المختلفة أيضاً حافظت على وتيرة مستمرة وازدادت بشكلٍ واضح فيما اتضح أيضاً أن عمليات تخليص البضائع تجري بشكلٍ سريع وسط عدم وجود أي تعقيدات.


المصدر: لبنان 24

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