ارتفاع في اسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد

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ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 12 الف ليرة والمازوت 11 الف ليرة وقارورة الغاز 11 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.446.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.486.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.354.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.080.000 ليرة لبنانية