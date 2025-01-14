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لبنان

القوات الإسرائيلية تُداهم وتقتحم المنازل في منطقتي المفيلحة ورأس الظهر غرب ميس الجبل

Lebanon 24
14-01-2025 | 04:01
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تقوم قوات العدو الاسرائيلي في هذه الاثناء بمداهمة واقتحام المنازل السكنية في منطقتي المفيلحة ورأس الظهر غرب بلدة ميس الجبل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ويقوم الجنود باعمال تفتيش وتخريب وبعثرة للمحتويات واحراق البعض منها، ويسجل ايضاً سماع اصوات انفجارات محدودة وتمشيط بالاسلحة الرشاشة وتحركات للآليات والدبابات.
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وتقوم قوات العدو الاسرائيلي في هذه الاثناء بمداهمة واقتحام المنازل السكنية في منطقتي المفيلحة ورأس الظهر غربي بلدة ميس الجبل، كما تقوم باعمال تفتيش وتخريب وبعثرة للمحتويات واحراق البعض منها، ويسجل ايضاً سماع اصوات انفجارات محدودة وتمشيط بالاسلحة الرشاشة وتحركات للآليات والدبابات، بحسب ما افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام".

 
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