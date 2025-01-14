رحمة عن رفض الرئيس عون حصة وزارية له في الحكومة: كلام يضبط الامور ضمن الفريق الوزاري الواحد

علّق النائب السابق اميل رحمة على ما اعلنه رئيس الجمهورية جوزاف عون بانه لا يريد حصة في الحكومة، وقال في بيان : "هذا كلام رئاسي اهميته انه يضبط الامور ضمن الفريق الوزاري الواحد بدلا أن تبقى الحكومة أكثر من فريق، الامر الذي يشتت القرار المركزي للسلطة التنفيذية، وبالتالي نغرق في المتاهات والتناقضات التي تلحق الوطن والمواطنين بالضرر الاكيد".

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