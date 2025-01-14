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لبنان

عن جنوب لبنان.. هذا ما قالته السيّدة الأولى نعمت عون

Lebanon 24
14-01-2025 | 06:29
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قالت السيدة الاولى نعمت عون: "بيتي في الجنوب". 
 
وأضافت عون في دردشة مع الاعلاميين: "سأذهب الى الجنوب وسنعمره سويا". 
 
 
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