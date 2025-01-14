هذا ما سيفعله الجيش في جرود يحمر

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 14 / 1 / 2025، ما بين الساعة 14.30 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرود يحمر – البقاع الغربي".

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