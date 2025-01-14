"بمناسبة بدء عصر جديد للبنان".. فندق شهير سيعاد افتتاحه في هذا الموعد

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نقلت شركة المملكة القابضة عن الأمير الوليد بن طلال إعلانه إعادة تأهيل فندق "الفور سيزونز" في بيروت ليتم افتتاحه مطلع 2026.وكتب بن طلال عبر منصة "اكس": "بمناسبة بدء عصر جديد للبنان، وتحت قيادة الرئيس الصديق جوزاف عون، يسرني ان اعلن ان فندق فور سيزونز في بيروت، الذي تم بناؤه بواسطة شركة المملكة القابضة، سيخضع لاعادة بناء وتأهيل بشكل كامل من قبل شركة المملكة بيروت ش.م.ل وسيعاد افتتاحه للجمهور في الربع الاول من عام 2026".وأضاف: "سيتم تطوير الفندق وفقا لاحدث وافخم المعايير العالمية وليظهر في حلة جديدة متكاملة تجعل الفوز سيزونز بيروت احد افخم وافضل المنتجعات العالمية واكثرها جاذبية".