"تجمع أهالي شهداء المرفأ" يرحب ببرنامج الرئيس المكلف سلام

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رحب "تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت" في بيان، بما "ورد في برنامج عمل رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام بخصوص العمل على تحقيق العدالة لأهالي شهداء المرفأ، وهي غاية مرادنا، إضافة للحقيقة الكاملة والمحاسبة ولو لأول مرة في لبنان"، مؤكدا الاستعداد لـ"وضع كامل الوثائق التي بحوزتنا بين يديه للإطلاع عليها بدقة كونه قاضيا بعدما أودعناها للعديد من الأجهزة المختصة دون جدوى حتى الان".وقال: "نحن كأولياء دم نرفض رفضا قاطعا تسييس قضية فلذات أكبادنا في زواريب التجاذبات والإستهدافات السياسية، ونعتبرها المقتل لقضيتنا الوطنية والإنسانية" .