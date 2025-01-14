عن عناصر "حزب الله" وإمداده بالسلاح... ما الذي قاله مسؤول أميركيّ؟

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قال وزير الخارجيّة الأميركيّة أنتوني بلينكن "تراجعت قوات "حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني".وأضاف بلينكن أنّ "إيران فقدت القدرة على إمداد حزب الله بالأسلحة".واعتبر أنّ "حزب الله" خسر وأصبح من الماضي، وهجماته أضرّت باللبنانيين والإسرائيليين".وتابع بلينكن: "هدفنا كان منع اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط ومنع "حزب الله" من أنّ يُشكّل خطراً على إسرائيل".