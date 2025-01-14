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لبنان

عن عناصر "حزب الله" وإمداده بالسلاح... ما الذي قاله مسؤول أميركيّ؟

Lebanon 24
14-01-2025 | 10:45
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قال وزير الخارجيّة الأميركيّة أنتوني بلينكن "تراجعت قوات "حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني".
 
 
وأضاف بلينكن أنّ "إيران فقدت القدرة على إمداد حزب الله بالأسلحة".
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واعتبر أنّ "حزب الله" خسر وأصبح من الماضي، وهجماته أضرّت باللبنانيين والإسرائيليين".
 
 
وتابع بلينكن: "هدفنا كان منع اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط ومنع "حزب الله" من أنّ يُشكّل خطراً على إسرائيل".

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