الوزير البريطاني هنأ سلام: للاسراع بتشكيل حكومة جديدة

هنأ الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا هيمش فولكنر، الرئيس المكلف نواف سلام، واعرب عن أمله ب "تشكيل حكومة لبنانية جديدة سريعا".



كما عبر الوزير البريطاني عن تطلعه الى "العمل مع رئيس الوزراء المكلف سلام ودعم الإصلاح لإحلال الاستقرار في لبنان".

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