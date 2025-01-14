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لبنان

التيار: لا أعداء لنا ولا حلفاء

Lebanon 24
14-01-2025 | 11:40
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عقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل.

وعقب الاجتماع أصدر التيار الوطني الحر بيانا بارك فيه لفخامة الرئيس العماد جوزف عون نجاحه في الإنتخابات الرئاسية، كما أكد وقوفه الى جانب الرئيس والعهد ودعمه لتنفيذ خطاب القسم بكل ما تضمّنه من وعود تقع في صلب البرنامج السياسي للتيار.
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أضاف البيان:" بارك التيار لرئيس الحكومة المكلّف الأستاذ نواف سلام متمنياً تشكيل حكومة إصلاحية تتعاون مع رئيس الجمهورية لتنفيذ خطاب القسم والبرنامج الإنقاذي المطلوب. وناقش التيار موضوع تشكيل الحكومة فأعلن وقوفه الى جانب رئيس الحكومة ومساعدته في الاستشارات التي يجريها لتأليف الحكومة بمعايير العدالة والكفاءة والنجاح، كما واشاد التيار بما ورد في كلمة دولة الرئيس سلام وخاصةً لناحية الالتزام بالدستور وإنجاز الإصلاح و تطبيق اللامركزية الإدارية".

ختم:" أكد التيار كلام رئيسه بأنه في الداخل اللبناني لا أعداء لنا ولا حلفاء، فالتيار مستقل ومتحرر من أي إلتزامات سوى تلك المتخذة تجاه التياريين وتجاه المصلحة الوطنية العليا. ويعلن التيار المضي في الإنفتاح على الجميع في إطار قناعاته الوطنية".
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