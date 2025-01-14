بالصور.. الجيش يعزز قواته في الجنوب لتطبيق القرار 1701

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان التحاق الدفعة الأولى من الجنود المتمرنين في الجيش ضمن إطار المرحلة الأولى من خطة تعزيز الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب، التي تتضمن تطويع 6 آلاف عنصر بهدف تطبيق القرار 1701 ومندرجاته.

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