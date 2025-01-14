التجمع الوطني الديمقراطي يهنئ نواف سلام بتكليفه رئاسة الحكومة

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وقال: "آن الاوان لتوحد جميع قوى التغيير وصياغة برنامج نضالي، يلازم بين المهام الاجتماعية داخلياً، ومهام التحرير لارضنا المحتلة كاملة، وانشاء جبهة شعبية مدنية، عابرة للطوائف و المناطق، تضم جميع قوى التغيير من دون فيتو على احد ومن دون استثناء".‎اضاف: "ونرى ان هذا هو الطريق الأوحد الذي يفتح الآفاق نحو قيام الدولة الوطنية الديموقراطية المدنية العلمانية، السيدة فعلاً والحرة فعلا والمستقلة فعلا".‎وختم: "معا نناضل من أجل وطن حر و شعب سعيد، ‎هذا ليس حلما، هذا مشروع قابل للتحقق بفعل كفاحنا المثابر و المتواصل".