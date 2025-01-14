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لبنان

فرح تفقد مراكز الدفاع المدني في الضاحية وعاين الأضرار الناتجة عن الحرب

Lebanon 24
14-01-2025 | 13:22
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تفقد المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح مراكز الدفاع المدني في ضاحية بيروت الجنوبية التابعة لمركز المتن الجنوبي الساحلي الإقليمي، وعاين الأضرار التي طالت المراكز بسبب العدوان الأخير على لبنان، وأسفرت في بعض المناطق عن تدمير المراكز وانتقال العناصر إلى الخيم، نظرا لعدم قدرتهم على العودة إلى مراكزهم.
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والتقى العميد فرح العناصر في المراكز، معزيا بـ"الشهداء الذين سقطوا خلال تأدية واجبهم الوطني والإنساني"، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد "تعاطفه مع ما تمر به العناصر من محنة"، واعدا إياها بـ"بذل الجهود لتأمين مراكز بديلة لها تليق بتضحياتها وجهودها الجبارة إلى حين إتمام عملية ترميم المراكز المتضررة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع البلديات والسلطات المختصة".

كما أشاد بـ"مناقبية العناصر واندفاعها لتلبية المهام الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان"، مثمنا عاليا "تضحياتها واحترافها في أداء واجبها الإنساني، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها، والإمكانات المعدومة"، مؤكدا أن "هذه التضحيات التي بلغت حد الاستشهاد في سبيل تأدية رسالتها الإنسانية هي مصدر فخر واعتزاز لكل اللبنانيين".

واطلع من العناصر على "معاناتها خلال فترة العدوان الإسرائيلي على لبنان والظروف القاهرة التي مرت بها والصعوبات التي واجهتها أثناء تأديتها مهماتها الإنسانية في تلك الأشهر المؤلمة".

وأكد فرح "تقديره الكبير لهذه التجربة التي خاضتها العناصر"، مؤكدا أن "التحديات التي تم تجاوزها هي دليل على الصمود والعزيمة التي تحلى بها رجال الدفاع المدني في مواجهة أصعب الظروف".

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