إطلاق نار في طرابلس.. والأجهزة الأمنية تتحرك

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شهدت ساحة الدفتردار في طرابلس إشكالًا تطور إلى إطلاق نار، حيث أقدم المدعو "ف.ح" على استهداف المدعو "ز.م" بطلقات نارية دون أن يصيبه، ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، حسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".وبحسب المعلومات، فإن الحادث وقع إثر خلاف فوري بين الطرفين. وقد باشرت الجهات الأمنية تحرياتها لتحديد مكان مطلق النار ومتابعة الإجراءات القانونية بحقه.