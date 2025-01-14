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لبنان

أصوات انفجارات تُسمع في الجنوب.. ما هي طبيعتها؟

Lebanon 24
14-01-2025 | 14:30
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سُمع تفجير قوي جدا في مركبا قضاء مرجعيون، بحسب مندوبة "لبنان 24". 

ومنذ قليل، أقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير عدد كبير من الأحياء السكنية في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، وسمع صدى الانفجارات في أرجاء قرى القضاء.
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