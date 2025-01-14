أصوات انفجارات تُسمع في الجنوب.. ما هي طبيعتها؟

سُمع تفجير قوي جدا في مركبا قضاء مرجعيون، بحسب مندوبة "لبنان 24".



ومنذ قليل، أقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير عدد كبير من الأحياء السكنية في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، وسمع صدى الانفجارات في أرجاء قرى القضاء.

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