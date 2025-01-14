بشكل كبير.. ارتفاع الطلب على البنزين في لبنان

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وأشار إلى أنّ طلب المحطات لتأمين مادة البنزين داخل القرى الحدودية الشمالية ارتفع بشكل هستيري، إذ يشير المصدر إلى أن الشاحنات تكاد لا تفارق القرى.ولفت إلى أن عملية التهريب تشمل البنزين، والغاز، والمازوت، حيث يتم فتح بسطات في الداخل السوري بشكل علني، وذلك في إشارة إلى استمرار الفوضى هناك.