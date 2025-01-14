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لبنان

بشكل كبير.. ارتفاع الطلب على البنزين في لبنان

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
14-01-2025 | 15:30
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أكّد مصدر محلي لـ"لبنان24" أنّ عمليات تهريب المحروقات لا تزال مستمرة إلى سوريا، لافتًا إلى  أنّ المحطات تعمل حتى ساعات الصباح الاولى من أجل تأمين المحروقات للمهربين.

وأشار إلى أنّ طلب المحطات لتأمين مادة البنزين داخل القرى الحدودية الشمالية ارتفع بشكل هستيري، إذ يشير المصدر إلى أن الشاحنات تكاد لا تفارق القرى.
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ولفت إلى أن عملية التهريب تشمل البنزين، والغاز، والمازوت، حيث يتم فتح بسطات في الداخل السوري بشكل علني، وذلك في إشارة إلى استمرار الفوضى هناك.
المصدر: خاص لبنان24

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