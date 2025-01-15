Advertisement

لبنان

الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة المقبلة تنطلق اليوم

Lebanon 24
15-01-2025 | 01:20
A-
A+
Doc-P-1306252-638725263609734382.jpeg
Doc-P-1306252-638725263609734382.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تنطلق اليوم الأربعاء الاستشارات النيابية غير الملزمة المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة في مجلس النواب، التي يجريها الرئيس المكلف القاضي نواف سلام، على أن تُستكمل غدًا الخميس 16 كانون الثاني الجاري.

Advertisement


مواضيع ذات صلة
النائب مارك ضو بعد لقائه ونواب كتلة تحالف التغيير الرئيس نواف سلام: نحن في مرحلة جديدة في لبنان وطموحات اللبنانيين الذهاب في الاتجاه الصحيح
lebanon 24
15/01/2025 11:42:41 Lebanon 24 Lebanon 24
العدل الدولية: كان من المقرر أن تنتهي فترة نواف سلام بصفته عضوا بالمحكمة ورئيسا لها في 5 شباط 2027 ولكن انشغاله برئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة غير الأمور
lebanon 24
15/01/2025 11:42:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس تمام سلام: صفحة جديدة في لبنان بدأت بعد انتخاب رئيس للجمهوريّة وتُستكمل مع تسمية نواف سلام تشكيل الحكومة ونتمنى للرئيس المكلف كلّ التوفيق ونضع إمكانياتنا في تصرّفه
lebanon 24
15/01/2025 11:42:41 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة بعد لقائه نواف سلام: لبنان يُواجه كميّة كبيرة من المشكلات والتحديات ولا يُمكن التغلب عليها من دون التضامن بين اللبنانيين
lebanon 24
15/01/2025 11:42:41 Lebanon 24 Lebanon 24

نواف سلام

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:49 | 2025-01-15
04:30 | 2025-01-15
04:23 | 2025-01-15
04:14 | 2025-01-15
04:07 | 2025-01-15
04:06 | 2025-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24