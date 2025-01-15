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لبنان
الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة المقبلة تنطلق اليوم
Lebanon 24
15-01-2025
|
01:20
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تنطلق اليوم الأربعاء الاستشارات النيابية غير الملزمة المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة في مجلس النواب، التي يجريها الرئيس المكلف القاضي نواف سلام، على أن تُستكمل غدًا الخميس 16 كانون الثاني الجاري.
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