مصدر نيابي معارض: أصوات البعض لا طعم لها

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قال مصدر نيابي معارض "إن لا طعم ولا لون لعدد كبير من الصوات النيابية التي سمّت الرئيس المكلف القاضي نواف سلام، لكون هؤلاء ركبوا "الموجة" ظهر الإثنين، فعدد كبير من النواب المنفردين والمستقلين، وحتى الكتل الصغيرة كانوا أصدروا بيانات حددوا فيها خياراتهم للإستشارات النيابية قبل يوم من الموعد، ولم يكن سلام من ضمن التسميات التي جاءت في بياناتهم، إلا أنه قرابة الحادية عشرة من قبل ظهر الإثنين، بدأت تسري الأخبار عن أن الكتل الكبيرة التي لم تكن حسمت التسمية بعد تتجه الى تسمية نواف سلام لتشكيل الحكومة، عندها إنعطف هؤلاء نحو هذا المسار وسموا سلام للتشكيل.المصدر لفت "الى أن نواب أحد الاحزاب سألوا الصحافيين لدى وصولهم الى القصر: كم صار العدد وهل حسمت؟ وعندما جاءهم الجواب سموا الرئيس سلام".المصدر ختم بالقول: لا فضل لأحد في التكليف ممن دفعوا بإتجاه هذا الخيار، فكيف إذا كانوا بدلوا رأيهم في آخر دقيقة .