20
o
بيروت
23
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
3
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
توقف السير على طريق كفرحيم وتحويل السير عبر بعقلين.. ماذا حصل؟ (صور)
Lebanon 24
15-01-2025
|
02:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدى انقلاب شاحنة تحمل كمية من الرمل على طريق كفرحيم إلى انقطاع حركة المرور وتوقف السير، ويعمل الاهالي على رفع الشاحنة وازالة الحمولة، تمهيدا لاعادة فتح الطريق.
وتم تحويل السير عبر بعقلين-كفرحيم نحو الساحل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استشهد جراء انقلاب ملالة.. قيادة الجيش شيّعت الرقيب إبراهيم مهنا (صور)
Lebanon 24
استشهد جراء انقلاب ملالة.. قيادة الجيش شيّعت الرقيب إبراهيم مهنا (صور)
15/01/2025 11:42:13
15/01/2025 11:42:13
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب الياس جرادي: منعًا للانقلاب على الدستور على قائد الجيش ان يحظى بما لا يقلّ عن 86 صوتًا ونظرًا لأني كنت أوّل من رشحه منذ سنتين غدًا امنح عون صوتي من الدورة الاولى
Lebanon 24
النائب الياس جرادي: منعًا للانقلاب على الدستور على قائد الجيش ان يحظى بما لا يقلّ عن 86 صوتًا ونظرًا لأني كنت أوّل من رشحه منذ سنتين غدًا امنح عون صوتي من الدورة الاولى
15/01/2025 11:42:13
15/01/2025 11:42:13
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: إزالة الشاحنة المعطّلة على أوتوستراد الصياد ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير
Lebanon 24
التحكم المروري: إزالة الشاحنة المعطّلة على أوتوستراد الصياد ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير
15/01/2025 11:42:13
15/01/2025 11:42:13
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: تعطل شاحنة على اوتوستراد الصياد مفرق بعبدا و ازدحام مروري كثيف في المحلة
Lebanon 24
التحكم المروري: تعطل شاحنة على اوتوستراد الصياد مفرق بعبدا و ازدحام مروري كثيف في المحلة
15/01/2025 11:42:13
15/01/2025 11:42:13
Lebanon 24
Lebanon 24
انقلاب
شاحنة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... شاهدوا ما يحدث داخل قصر بعبدا
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما يحدث داخل قصر بعبدا
08:25 | 2025-01-14
14/01/2025 08:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو أثار ضجة كبيرة.. رحمة رياض بلقطات رومانسية مع زوجها
Lebanon 24
فيديو أثار ضجة كبيرة.. رحمة رياض بلقطات رومانسية مع زوجها
11:30 | 2025-01-14
14/01/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل الطقس... متى ستعود الأمطار؟
Lebanon 24
تفاصيل الطقس... متى ستعود الأمطار؟
06:28 | 2025-01-14
14/01/2025 06:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"بمناسبة بدء عصر جديد للبنان".. فندق شهير سيعاد افتتاحه في هذا الموعد
Lebanon 24
"بمناسبة بدء عصر جديد للبنان".. فندق شهير سيعاد افتتاحه في هذا الموعد
08:32 | 2025-01-14
14/01/2025 08:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 4 ساعات من الجريمة.. توقيف قاتل جورج روكز في ضبية (صورة)
Lebanon 24
بعد 4 ساعات من الجريمة.. توقيف قاتل جورج روكز في ضبية (صورة)
01:27 | 2025-01-15
15/01/2025 01:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
03:49 | 2025-01-15
وقائع الإستشارات النيابية غير المُلزمة.. أبرز مواقف الكتل والنواب
04:30 | 2025-01-15
في عيتا الشعب... العدو نفّذ عملية تفجير كبيرة
04:23 | 2025-01-15
في السرايا.. لقاءاتٌ عديدة لميقاتي واجتماع مع سفير لبنان في الإمارات
04:14 | 2025-01-15
تيمور جنبلاط: لا مجال لإلغاء أحد
04:07 | 2025-01-15
لقاء مرتقب بين بري وسلام بدلاً من الاستشارات النيابية؟
04:06 | 2025-01-15
مديرية أمن الدولة في البقاع تواصل حملة مكافحة التهريب من سوريا
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
15/01/2025 11:42:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
15/01/2025 11:42:13
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
15/01/2025 11:42:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24