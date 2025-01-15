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لبنان

توقف السير على طريق كفرحيم وتحويل السير عبر بعقلين.. ماذا حصل؟ (صور)

Lebanon 24
15-01-2025 | 02:20
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أدى انقلاب شاحنة تحمل كمية من الرمل على طريق كفرحيم إلى انقطاع حركة المرور وتوقف السير، ويعمل الاهالي على رفع الشاحنة وازالة الحمولة، تمهيدا لاعادة فتح الطريق. 

وتم تحويل السير عبر بعقلين-كفرحيم نحو الساحل. 
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