أرسلان اتّصل بنوّاف سلام مهنئاً

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أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان أنّ رئيس الحزب طلال أرسلان أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الحكومة المكلّف نوّاف سلام مهنئاً بتكليفه تشكيل الحكومة العتيدة، وتمنّى له التوفيق في مهمّته الوطنية في هذه المرحلة، بالتعاون مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.