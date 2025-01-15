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لبنان

الطقس مستقر حتى صباح الغد... ماذا سيحدث بعدها؟

Lebanon 24
15-01-2025 | 03:08
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طقس مستقر مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى صباح يوم غدٍ الخميس، حيث يتحول الى متقلب مع بعض الامطار المحلية تحت تأثير كتل هوائية باردة نسبيا ثم يعود ليستقر يوم الجمعة.
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ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الثاني: بين ١١ و ١٩  في بيروت ، في طرابلس بين ٩ و ١٧ وفي زحلة بين ٣ و ١٣ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة فيتحول الطقس خلال النهار الى غائم بسحب مرتفعة كما يتشكل الضباب على المرتفعات .
الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال كما تكون الأجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية خلال النهار وتنشط الرياح أحياناً، يتحسن الطقس تدريجياً خلال الفترة المسائية.
الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات يتحول تدريجيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال بينما تبقى على الساحل دون تعديل يذكر، كما تنشط الرياح فترة بعد الظهر مع ارتفاع لموج البحر ليتخطى المتر.
السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ،تنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار بينما تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر كما تنشط الرياح أحياناً.
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