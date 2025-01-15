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لبنان

بيان من الجيش.. هذا ما أعلنه

Lebanon 24
15-01-2025 | 03:17
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 15/ 1/ 2025، ما بين الساعة 10.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الكنيسة – وادي خالد وحقل اليابسة - راشيا.
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